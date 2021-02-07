«В кромешной тьме»: кадры ночного полета Ту-95МС в Саратовской области

На базе соединения дальней авиации в Саратовской области прошли сборы с участием экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95МС. В ходе мероприятия экипажи самолетов отработали ночные полеты и условный пуск ракет по наземным целям «противника».

Сборы проводились совместно с подразделением радиационной, химической и биологической защиты. Экипажи успешно совершили посадку на условно зараженный аэродром. Военнослужащие РХБЗ провели спецобработку экипажей и авиационной техники. Дезинфекция фюзеляжей, помещений салонов самолета осуществлялась с помощью специальных комплектов ДКВ-1.

По словам начальника штаба соединения гвардии подполковника Наиля Файзулина, полученный в ходе сборов опыт будет применяться во время самостоятельных учений авиационных полков. Мероприятия прошли под руководством командира соединения дальней авиации гвардии генерал-майора Олега Пчела.