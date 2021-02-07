Армия «Колесо» Таманской дивизии: «Ночные охотники» обеспечили учебное десантирование мотострелков в Алабино Егор Левин В тренировке приняли участие более 500 военнослужащих и более 100 единиц вооружений и военной техники ЗВО. © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: На подмосковном полигоне Алабино прошли полковые учения Таманской дивизии. В ходе маневров экипажи армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) отработали применение метода «Колесо» - высадку десанта вертолетами Ми-8. Во время учений сразу 4 ударных «Ночных охотника», применив индивидуальные средства радиоэлектронной борьбы и тепловые пушки для недопущения атаки средствами ПВО условного противника, обезопасили высадку десанта мотострелкового полка гвардейской танковой армии ЗВО, произведенную двумя Ми-8. По данным пресс-службы ЗВО, в общей сложности в учениях приняли участие более 500 военнослужащих и более 100 единиц вооружений, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика