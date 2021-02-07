Ту-95МС в небе: опубликованы кадры летно-тактических учений ракетоносцев в Амурской области

В Амурской области завершились летно-тактические учения с экипажами стратегических ракетоносцев Ту-95мс. В ходе учения летчики дальней авиации выполнили задачи воздушного патрулирования в заданном районе, отработали полеты по маршруту в сложных погодных условиях, а также порядок действий экипажей в различных нештатных ситуациях.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в полетах было задействовано до 10 самолетов Ту-95мс, а также подразделения обеспечения, которые отвечают за подготовку авиационной техники к повторному вылету.

Летно-тактические учения прошли под руководством командира авиационного соединения гвардии полковника Андрея Малышева.