Ту-95МС в небе: опубликованы кадры летно-тактических учений ракетоносцев в Амурской области
В учениях в Амурской области было задействовано до 10 самолетов, которые провели воздушное патрулирование в заданном районе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В Амурской области завершились летно-тактические учения с экипажами стратегических ракетоносцев Ту-95мс. В ходе учения летчики дальней авиации выполнили задачи воздушного патрулирования в заданном районе, отработали полеты по маршруту в сложных погодных условиях, а также порядок действий экипажей в различных нештатных ситуациях.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в полетах было задействовано до 10 самолетов Ту-95мс, а также подразделения обеспечения, которые отвечают за подготовку авиационной техники к повторному вылету.
Летно-тактические учения прошли под руководством командира авиационного соединения гвардии полковника Андрея Малышева.