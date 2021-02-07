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Новая весовая категория: десантники под Псковом показали навыки стрельбы из тяжелых танков Т-72Б3

Роман Закурдаев
10:07 07.02.2021
Десантно-штурмовые соединения ВДВ в 2018 году назад усилили новыми боевыми машинами и они отлично прижились в войсках.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Три года назад десантно-штурмовые соединения ВДВ Псковской дивизии усилили тяжелыми боевыми танками семейства Т-72 - Т-72Б3. Как они показывают себя на поле боя, понаблюдал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Сначала батарея гаубиц Д-30 с закрытых позиций поддерживает огнем десантно-штурмовую роту. Для командира танкового взвода, старшего лейтенанта Никиты Валиева звучащие залпы артиллерии являются сигналом к бою, поэтому он дает указание наводчику-оператору вести наблюдение влево-вправо и в сектор обстрела.

Опытный экипаж вместе служит уже три года. В составе танкового батальона 76-й Псковской дивизии - исключительно контрактники. Сами себя они называют «бронекулак» десанта. 

Экипажам тяжелых боевых машин приходится подстраиваться под задачи десанта. Танкисты-десантники действуют, как мощное усиление тактических групп и идут в наступление вместе с БМД и пехотой. Их задача - занять выгодный рубеж.

До появления в ВДВ танковых подразделений, механик-водитель Руслан Шарафутдинов  служил на боевых машинах десанта. В другую весовую категорию он перешел, не раздумывая.

«Ну конечно, это мощь, броня. Машина - куда серьезнее», - рассказал механик-водитель танка Т-72Б3 Руслан Шарафетдинов.

Все офицеры батальона - выпускники  танковых училища. Признаются, что попасть в элиту Вооруженных сил было  не просто. Военнослужащих отбирают по результатам учебы, физической подготовки и кроме того, он должны любить технику. А еще наравне с десантниками псковские танкисты также в обязательном порядке  совершают прыжки с парашютом  - четыре в год. 

С тактического поля танки прямиком выходят на огневые позиции. Экипажи Т-72Б3 готовятся к стрельбе по воздушным целям из крупнокалиберного зенитного пулемета «Корд» и штатным 125-миллиметровым снарядом из пушки - по появляющимся и движущимся целям.

Все мишени, расположены на дальности около 1500 километров, - поражены. Очередные тактические учения танкисты-десантники завершают эффектно, в духе крылатой гвардии. Покидают позиции военнослужащие под прикрытием дымовой завесы.

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