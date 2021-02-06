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Морпехи разыграли «шахматную партию» на БТР-82А на учениях под Калининградом

Максим Румянцев
09:09 06.02.2021
Новейшие БТР-82А - не просто боевая мощь, но и отличное средство передвижения для морской пехоты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Батальонные учения морпехов в Калининградской области в этот раз напоминали шахматную партию. Участников учений было не меньше, чем фигур на доске: экипажи новейших БТРов, пулеметчики, снайперы, гранатометчики и расчеты систем залпового огня.

Однако, как заметил корреспондент «Звезды» Максим Румянцев, вариантов развития событий и комбинаций было еще больше, поэтому все действия военнослужащим приходилось просчитывать на несколько ходов вперед.

Для того, чтобы остановить наступление и задержаться на максимальной дистанции до подхода основных сил, батареи «Градов» обрушивают на противника шквал огня. Новейшие БТР-82А - не просто мощная боевая машина, но и средство передвижения для морской пехоты. У бойцов всего несколько минут на то, чтобы прямо с ходу спрыгнуть с БТР, рассыпаться в цепь и занять оборону. Оружие, боеприпасы - все на себе. 

«Бойцами нужно руководить, ставить задачи и контролировать, как они выполняют их. В дальнейшем они легко выполняют все самостоятельно, но командирский контроль все равно нужен», - рассказал командир взвода Никита Чипизубов.

Как и на шахматной доске, на поле боя - у каждого свое место и своя задача. Партия перешла в эндшпиль в точно рассчитанный момент.

Позиция одного взвода - это бруствер, справа и слева которого расположены по одному БТРу. Огневые точки располагаются через каждые 5-7 метров: стрелки и пулеметчики, снайперы и гранатометчики и так - на протяжении всего участка побережья, где противник перешел в наступление. Батальон морской пехоты держит такую плотную оборону, что не пробежит и мышь!

Сто процентов личного состава батальона состоит из контрактников и профессионалов своего дела, которые прокручивают любые сценарии боя по многу раз не только в голове, но и на практике.

«У нас постоянно подготовка, тактические учения, стрельбы и вот когда проходят такие масштабные учения, мы все выезжаем, живем в полях и как бы приближенно к боевым действиям», - рассказывает помощник гранатометчика Родион Борщук.

Мишени в поле - это живая сила условного противника. Если они падает, значит, выстрел попал в цель. Однако командиры на КНП следят не только за меткостью стрельбы, а наблюдают за целым комплексом критериев, по которым будет дана оценка действиям каждого военнослужащего.

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