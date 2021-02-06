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Замминистра обороны Евкуров наградил офицеров и курсантов КВВАУЛ им. Серова

Лина Давыдова
09:49 06.02.2021
Кроме того, замглавы военного ведомства проинспектировал качество и плановость проведения в училище занятий по подготовке к учебно-тренировочным прыжкам на парашютном городке и работу курсантов на авиационных тренажерных комплексах.
Замминистра обороны Евкуров наградил офицеров и курсантов КВВАУЛ им. Серова
© Фото: Минобороны России
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Заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров подвел итоги деятельности 4 армии ВВС и ПВО в 2020 году. Он наградил за высокий профессионализм офицеров, которые внесли большой вклад в дело обеспечения безопасности полетов государственной авиации Российской Федерации.

Также замминистра отметил грамотами курсантов и офицеров Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова (КВВАУЛ) за усердие, отличные результаты в учебе и высокое методическое мастерство.

Начальник училища показал заместителю министра обороны новый тир, оборудованный для выполнения упражнений по армейской тактической стрельбе. Кроме того, замглавы военного ведомства проинспектировал качество и плановость проведения занятий по подготовке к учебно-тренировочным прыжкам на парашютном городке и работу курсантов на авиационных тренажерных комплексах.

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков основано 19 августа 1938 года в городе Чита. За годы своего существования училище выпустило более 27 тысяч авиационных специалистов, из них более 18 тысяч летчиков. Более 15 тысяч выпускников училища – представители 67 стран мира. Среди выпускников 5 дважды Героев Советского Союза, 137 Героев Советского Союза, 2 Героя Российской Федерации (И.В. Нечаев, Р.Н. Филиппов), 38 Героев Вьетнама, 8 летчиков-космонавтов, 23 летчика-испытателя.

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