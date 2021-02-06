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Нарушений не зафиксировано: кадры работы совместного российско-турецкого центра в Карабахе

Светлана Головина
05:00 06.02.2021
Военные непрерывно получают изображение с БЛА на пункт управления, где анализируются перемещения специальной техники, личного состава, а также фиксируются факты пересечения линии соприкосновения сторон.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Личный состав совместного российско-турецкого центра проводит мониторинг за соблюдением режима прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Мониторинг обстановки осуществляется в круглосуточном режиме при помощи беспилотных летательных аппаратов, в частности, комплексов БЛА "Форпост" и "Орлан-10". Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», - заявил российский представитель Центра полковник Михаил Завалкин.

Дежурная смена российской части Центра состоит из офицеров оперативного отделения, офицеров связи, переводчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов. Военные непрерывно получают изображение с беспилотных летательных аппаратов на пункт управления, где анализируются перемещения специальной техники, личного состава, а также фиксируются факты пересечения линии соприкосновения сторон.

Дежурными сменами осуществляется сбор, обобщение и проверка информации о различных нарушениях, рассматриваются жалобы по вопросам или проблемам, связанным с невыполнением сторонами нагорно-карабахского конфликта достигнутых договоренностей.

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта был развернут 30 января текущего года на территории Азербайджана.

В составе Центра на паритетной основе от вооруженных сил России и Турции представлены национальные контингенты под руководством своих командующих - до 60 военных от каждой стороны.

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