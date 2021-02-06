Боевая подготовка и задержание «диверсантов»: как российская военная полиция обеспечивает безопасность в Сирии

Российские военные полицейские в Сирии провели учения по задержанию «диверсантов», намеревавшихся проникнуть в акваторию нашего пункта морского базирования в Тартусе. Скоростной, патрульный катер «Раптор» на полном ходу разрезал воду перед нарушителем, останавливая лодку встречной волной и закладывал крутой вираж.

«Бойцы в принципе все готовы, тренировки проводятся с целью совершенствования навыков задержания, досмотра судна, а также задержания «диверсантов»», - рассказал представитель отряда военной полиции Сергей Сазонов.

Помимо тренировок у военных достаточно реальной боевой работы. Недавно на север Сирии перебросили сразу несколько сотен красных беретов для усиления совместных российско-сирийских наблюдательных постов.



Ни одно передвижение по территории республики не обходится без бронетранспортеров военной полиции. «Тигры» и «Рыси» обеспечивают безопасность колонн.



Еще одна обязанность военной полиции - охрана главной Российской базы в Хмеймим. По тревоге опускаются специальные, усиленные шлагбаумы, закрываются ворота, а бойцы быстро занимают позиции. Если кому-то все же удастся прорвать первую линию обороны, путь ему перекроет бронированный корпус БТР, а в это время на помощь уже мчится группа усиления.

«Военная полиция сопровождает колонны, охраняет въезды на контрольно-пропускных постах, также может усиливать контингент в случае нападения», - отметил комендант базы Хмеймим Виталий Алисевич.

Пока никто не отваживался совершить атаку на базу наших ВКС в Сирии, но здесь готовы дать отпор на любую возможную провокацию. Военная полиция, которой в этом году исполнится 10 лет, за сравнительно короткий срок успела заслужить репутацию одной из самых эффективных и востребованных структур наших Вооруженных сил.