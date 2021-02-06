«Ключи от неба»: расчеты ПВО Балтфлота готовятся к участию в АрМИ

Лучшие расчеты зенитных ракетных систем и комплексов С-400, С-300, «Панцирь-С» соединения противовоздушной обороны Балтийского флота приступили к подготовке к участию в конкурсе «Ключи от неба» в рамках Армейских международных игр. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Участникам предстоит выполнить задачи по обнаружению, захвату, ведению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника, которые будут имитировать самолеты морской авиации флота. Также жюри оценит специальную, тактическую, техническую, огневую, ракетно-стрелковую, автомобильную и физическую подготовку военнослужащих.

Финальный этап конкурса «Ключи от неба» пройдет в рамках АРМИ-2021 летом на территории полигона Ашулук.