Корабли Балтфлота вошли в Аденский залив

Корвет Балтийского флота «Стойкий»и танкер «Кола» вышли из Красного моря и находятся в Аденском заливе. Как сообщили в Балтфлоте, накануне в Средиземном море экипаж корвета провел учения по противовоздушной обороне (ПВО) и по организации борьбы за живучесть.

Теперь в ближайшее время приступит к формированию конвоя для его проводки из Аденского залива до входа в Красное море.

«На борту корабля находится подразделение морской пехоты, которое подготовлено с учетом опыта действий по борьбе с пиратами», - заявил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

Отмечается, что материальная часть и вооружение корвета функционируют в штатном режиме. Личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышли в море из пункта постоянного базирования в Балтийске 16 декабря 2020 года.