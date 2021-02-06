Корабль противоминной обороны «Иван Антонов» направляется в Средиземноморье
Переход в дальнюю морскую зону осуществляется для пополнения постоянной оперативной группировки ВМФ России в Средиземном море.
© Фото: Минобороны России
Экипаж корабля противоминной обороны «Иван Антонов» Черноморского флота начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.
Корабль осуществляет переход в дальнюю морскую зону для пополнения постоянной оперативной группировки ВМФ России в Средиземном море. Тральщик «Иван Антонов» проходит проливы совместно со спасательным буксиром «СБ-36» из состава отряда судов обеспечения Черноморского флота.
В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Ее составляют до 15 боевых кораблей и судов обеспечения.