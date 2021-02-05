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«Черные береты» Балтфлота не допустили высадки «вражеского десанта» под Калининградом

Валентина Пескова
09:44 05.02.2021
Морские пехотинцы окопались во время учений на побережье и поразили цели из стрелкового оружия и РПГ, отработав маневренную оборону.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Батальонно-тактическая группа морпехов Балтфлота предотвратила высадку вражеского десанта на учениях в Калининградской области. Морские пехотинцы, или, как их еще называют, «черные береты», окопались на побережье, а их БТРы  под камуфляжем превратились в огневые рубежи, намертво закрыв проходы для противника.

Огневую поддержку бойцам оказали и артиллеристы - реактивные системы обрушили на неприятеля настоящий град снарядов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«По наступающим противникам исполнить шквал-1», - получают команду военные.

Морские пехотинцы поразили цели из стрелкового оружия и РПГ, а также отработали действия в маневренной обороне. Занятия проходили в разное время суток, всего к тренировке было привлечено более 300 человек.

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