«Черные береты» Балтфлота не допустили высадки «вражеского десанта» под Калининградом

Батальонно-тактическая группа морпехов Балтфлота предотвратила высадку вражеского десанта на учениях в Калининградской области. Морские пехотинцы, или, как их еще называют, «черные береты», окопались на побережье, а их БТРы под камуфляжем превратились в огневые рубежи, намертво закрыв проходы для противника.

Огневую поддержку бойцам оказали и артиллеристы - реактивные системы обрушили на неприятеля настоящий град снарядов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«По наступающим противникам исполнить шквал-1», - получают команду военные.

Морские пехотинцы поразили цели из стрелкового оружия и РПГ, а также отработали действия в маневренной обороне. Занятия проходили в разное время суток, всего к тренировке было привлечено более 300 человек.