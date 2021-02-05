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Дымовая завеса и сканирование пространства: С-300В отразили воздушную «атаку» в Подмосковье

Светлана Головина
05:46 05.02.2021
При обнаружении электронных целей экипажами были отработаны действия по «запуску ракет» за 150 километров до подлета к стратегически важным объектам.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне Головеньки в Подмосковье прошли учения военнослужащих отдельной бригады противовоздушной обороны Западного военного округа по отражению массированных воздушных атак на стратегически важные объекты. Батарея зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300В совершила марш на десять километров в район развертывания для выполнения учебно-боевых задач.

Согласно легенде, во время марша на колонну было осуществлено нападение диверсионной группы, завязался «бой». Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРК смогла выйти из-под «атаки» и продолжить выполнение боевой задачи.

По прибытии в указанную точку батарея С-300В развернулась в боевой порядок и приступила к сканированию воздушного пространства, а также обнаружению летательных аппаратов и баллистических ракет условного противника.

При обнаружении экипажами были отработаны действия по «запуску ракет» за 150 километров до подлета к стратегически важным объектам Москвы и Московской области.

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