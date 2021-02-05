Второй этап вакцинации стартовал в дальневосточном соединении дальней авиации. В воинские гарнизоны Амурской и Иркутской областей, а также Якутии и Чукотки доставили новую партию из 300 доз вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

Военнослужащие, сделавшие первый укол, теперь готовятся ко второму. В приоритетном порядке прививают командный и летный состав, медработников и тех, кто несет боевое дежурство. Перед процедурой проводится обязательное медицинское обследование, а после - наблюдение врачей за реакцией организма на вакцину.

Ранее на Сахалине была начата вакцинация вторым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции. На территорию Южно-Сахалинска были доставлены медикаменты на 300 инъекций.