«По цели, залпом!»: мотострелки Северного флота провели артиллерийские стрельбы в арктических условиях

Военнослужащие самоходного артиллерийского дивизиона отдельной мотострелковой бригады Северного флота отработали ведение маневренной обороны со стрельбой по мишеням, имитирующим бронетехнику противника в арктических условиях. Тренировка прошла на военном полигоне соединения в Печенгском районе Мурманской области. В ней было задействовано около 100 военнослужащих и 30 единиц боевой техники.

Помимо артиллеристов на самоходных 152-миллиметровых гаубицах «Акация» к огневой подготовке были привлечены расчеты тактических беспилотных летательных аппаратов, которые выдавали целеуказания артиллерии, проводили корректировку стрельбы и воздушную разведку. Боевые расчеты САУ «Акация» в свою очередь отработали стрельбу по невидимым целям на максимальной дистанции по данным целеуказаний, полученных с помощью беспилотников.

Помимо непосредственного проведения артиллерийских стрельбы, личный состав самоходного дивизиона отработал погрузку боеприпасов, а также марш на боевой технике из пункта постоянной дислокации на полигон и обратно. Тренировка прошла под руководством командира отдельной мотострелковой бригады Северного флота полковника Дениса Курило.