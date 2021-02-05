Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Коронавирус ТЕГИ

Участники Парада Победы в Петербурге приступили к вакцинации от коронавируса

Анна Берестовая
05:00 05.02.2021
Перед прививанием будет проведен осмотр личного состава на наличие противопоказаний к препаратам.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Более полутысячи военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, пройдут добровольную двухэтапную  вакцинацию препаратом «Гам-Ковид-Вак» перед началом проведения тренировок к Параду Победы в Санкт-Петербурге.

Вакцинация военнослужащих будет осуществлена в пунктах постоянной дислокации с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. В частности, предполагается обязательный предварительный медицинский осмотр личного состава на наличие противопоказаний к препаратам.

Кроме того, проведению тренировок будет предшествовать специальная обработка мест строевых тренировок, проводящаяся как до, так и после окончания занятий. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции военнослужащие будут находится в медицинских масках и перчатках.  

На Параде Победы общевойсковую армию ЗВО  представят более пятисот военнослужащих. Также в мероприятии будет задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, зенитные ракетные комплексы С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и оперативно-тактические ракетные комплексы  «Искандер-М».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:45 В стране и мире
Видео
«Новые крылья» России: как проходит финальный этап сборки новейшего Ил-114-300
04:19 В стране и мире
Крупный пожар на продуктовом складе тушат в Омске
03:01 Армия
Видео
Нарушителям тут не место: МиГ-31БМ отработали принуждение к посадке в Пермском крае
01:48 Эксклюзив
Видео
Нутрициолог рассказала, нужно ли исключать из своего рациона глютен
00:35 Спорт
Игрока «Порту» увезли на скорой после столкновения с российским голкипером
Популярное
Популярное
Видео
Раскрыты подводные камни досрочного погашения кредита
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Врачи объяснили, как распознать заражение коронавирусом по ногам
Рядом с Землей обнаружили скопление таинственного вещества
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
«Котлета из пробирки»: врач рассказала, кому вредно употребление альтернативного мяса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.