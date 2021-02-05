Участники Парада Победы в Петербурге приступили к вакцинации от коронавируса

Более полутысячи военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, пройдут добровольную двухэтапную вакцинацию препаратом «Гам-Ковид-Вак» перед началом проведения тренировок к Параду Победы в Санкт-Петербурге.

Вакцинация военнослужащих будет осуществлена в пунктах постоянной дислокации с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. В частности, предполагается обязательный предварительный медицинский осмотр личного состава на наличие противопоказаний к препаратам.

Кроме того, проведению тренировок будет предшествовать специальная обработка мест строевых тренировок, проводящаяся как до, так и после окончания занятий. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции военнослужащие будут находится в медицинских масках и перчатках.

На Параде Победы общевойсковую армию ЗВО представят более пятисот военнослужащих. Также в мероприятии будет задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, зенитные ракетные комплексы С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».