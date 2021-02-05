Очередь за очередью: мотострелки ЮВО отстрелялись из вооружения БМП-3

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й армии ЮВО на полигоне Тарское в Северной Осетии провели контрольные стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3. Мотострелки вели огонь из всего комплекса вооружения боевой техники по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

© Минобороны РФ

В стрельбах использовались 100-миллиметровое орудие, 30-миллиметровая автоматическая пушка и 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ. По итогам стрельб были определены лучшие экипажи и специалисты мотострелкового соединения.

© Минобороны РФ

Контрольные стрельбы являются неотъемлемой частью боевой подготовки, где проверяется уровень умений каждого военнослужащего, а также слаженность действий экипажа при стрельбе одновременно из трех боевых машин. Синхронность выстрелов необходима для создания максимальной плотности огня в ходе ведения боя.