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Очередь за очередью: мотострелки ЮВО отстрелялись из вооружения БМП-3

Анна Берестовая
03:00 05.02.2021
По итогам стрельб были определены лучшие экипажи и специалисты соединения.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й армии ЮВО на полигоне Тарское в Северной Осетии провели контрольные стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3. Мотострелки вели огонь из всего комплекса вооружения боевой техники по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

© Минобороны РФ

В стрельбах использовались 100-миллиметровое орудие, 30-миллиметровая автоматическая пушка и 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ. По итогам стрельб были определены лучшие экипажи и специалисты мотострелкового соединения.

© Минобороны РФ

Контрольные стрельбы являются неотъемлемой частью боевой подготовки, где проверяется уровень умений каждого военнослужащего, а также слаженность действий экипажа при стрельбе одновременно из трех боевых машин. Синхронность выстрелов необходима для создания максимальной плотности огня в ходе ведения боя.

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