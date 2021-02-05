Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию школы в Алеппо

Светлана Головина
Алексей Алексеев
03:00 05.02.2021
На учебный процесс обработка никак не повлияла, поскольку военные используют специальный состав, который не опасен для здоровья человека.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Российское подразделение РХБ защиты в целях противодействия коронавирусу провело обработку школы в Алеппо.

Сейчас в Сирии ночью температура опускается  почти до нуля и постоянно идут дожди - идеальная среда для распространения опасного патогена. Специалисты  обрабатывают каждый сантиметр школы.  Отмечается, что спецсостав не опасен для человека и достаточно лишь  хорошо проветрить помещения.

«У нас на каждом уроке по 35-40 детишек. Иногда даже больше. Вирус опасен для детей, мы за них очень переживаем. Но и педагоги тоже находятся под угрозой. Мы, конечно, стараемся соблюдать социальную дистанцию, где это возможно, но реальность такова, что классы переполнены. В этих условиях мы можем рассчитывать лишь на помощь наших русских друзей», - сказал директор школы Мухаммед Омар Ахмед.

За помощью к российскими военным обратилось министерство просвещения провинции Алеппо. Сейчас сирийцы просят обработать порядка трех десятков школ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:01 Армия
Видео
Нарушителям тут не место: МиГ-31БМ отработали принуждение к посадке в Пермском крае
01:48 Эксклюзив
Видео
Нутрициолог рассказала, нужно ли исключать из своего рациона глютен
00:35 Спорт
Игрока «Порту» увезли на скорой после столкновения с российским голкипером
23:23 В стране и мире
Видео
Собянин допустил снятие основных ограничений по коронавирусу в Москве к маю
22:06 В стране и мире
Видео
В Новосибирске глыба льда рухнула на автомобиль
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Врачи объяснили, как распознать заражение коронавирусом по ногам
Рядом с Землей обнаружили скопление таинственного вещества
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
«Котлета из пробирки»: врач рассказала, кому вредно употребление альтернативного мяса
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.