Специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию школы в Алеппо

Российское подразделение РХБ защиты в целях противодействия коронавирусу провело обработку школы в Алеппо.

Сейчас в Сирии ночью температура опускается почти до нуля и постоянно идут дожди - идеальная среда для распространения опасного патогена. Специалисты обрабатывают каждый сантиметр школы. Отмечается, что спецсостав не опасен для человека и достаточно лишь хорошо проветрить помещения.

«У нас на каждом уроке по 35-40 детишек. Иногда даже больше. Вирус опасен для детей, мы за них очень переживаем. Но и педагоги тоже находятся под угрозой. Мы, конечно, стараемся соблюдать социальную дистанцию, где это возможно, но реальность такова, что классы переполнены. В этих условиях мы можем рассчитывать лишь на помощь наших русских друзей», - сказал директор школы Мухаммед Омар Ахмед.

За помощью к российскими военным обратилось министерство просвещения провинции Алеппо. Сейчас сирийцы просят обработать порядка трех десятков школ.