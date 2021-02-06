В РВВДКУ приступили к вакцинации курсантов от коронавируса

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) приступили к вакцинации курсантов от новой коронавирусной инфекции.

В училище поступило достаточное количество доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Препарат был доставлен в РВВДКУ на автомобильном транспорте из города Подольска Московской области, с сохранением холодовой цепи.

Первыми участниками вакцинации после углубленного медицинского обследования стали курсанты парадных расчетов, готовящихся к участию в Параде Победы, который пройдет 9 мая текущего года на Красной Площади в Москве.

Прививки ставятся на добровольной основе. Вакцину вводят только с письменного согласия военнослужащего.

По истечении 21 дня с момента привития первым компонентом, личному составу будет введен второй компонент, привитие которым планируется завершить к середине марта, что позволит выработать иммунитет к началу тренировок Парада Победы в Москве.

Также в училище проходит подготовка к вакцинации вторым компонентом вакцины командного и профессорско-преподавательского состава.