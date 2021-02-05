Небо под защитой: кадры учений С-400 в Ленобласти

Мороз, солнце и «Триумф» на марше. Зенитная ракетная система - это не только пусковая установка, но целая колонна техники. Радиолокационная станция, несколько пусковых установок, замыкает строй зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», который прикрывает С-400 в ближней зоне.

Это не назовешь «мирной прогулкой» - военнослужащие подразделений противовоздушной обороны всегда должны быть готовы к нападению и с земли.

Так и сейчас - расчетам пусковых установок приходится отражать «атаку» условных диверсантов.

Следующая вводная - впереди зараженный участок местности. Команда «Газы!» - и личный состав расчетов надевает противогазы.

Пусковые установки готовятся занимать боевые позиции. Время развертывания из походного положения в боевое всего пять минут. Вся техника - новая, недавно заступила на боевое дежурство. У этих «Триумфов» - несколько типов ракет разной дальности, что обеспечивает эшелонированную оборону.

Пролететь мимо С-400 невозможно. Система способна обнаружить и уничтожить любую воздушную цель на расстоянии до четырехсот километров и на высоте всего от пяти метров.

Информация с радиолокационной станции поступает в командный пункт управления. Если система «свой/чужой» распознает на радаре противника - шансов у него совсем мало.

Расчеты отрабатывают действия по отражению массированного воздушного удара противника. Каждая установка может одновременно атаковать 10 целей. Пуски ракет электронные - но все действия расчетов проходят, как в реальных боевых условиях.

Все задачи успешно выполнены, и ракетный дивизион может покидать боевые позиции. Небо Северо-Запада остается под надежной защитой.