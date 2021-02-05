Российские миротворцы в Карабахе обнаружили и уничтожили более 24 тысяч взрывоопасных предметов

Российские миротворцы обнаружили и уничтожили более 24 тысяч взрывоопасных предметов в Карабахе, сообщил на брифинге представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин.

«На сегодняшний день проверено 1087 зданий, 280 километров дорог, очищено более 1079 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 24 014 взрывоопасных предметов», - сказал он.

За прошедший период нарушений режима прекращения огня не отмечено. Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение на родину беженцев, покинувших Карабах из-за военных действий. Всего в регион вернулось 52 231 человек.

«В период со 2 февраля обеспечено безопасное прохождение восьми автомобильных колонн ВС Азербайджана в зоне ответственности миротворческого контингента», - добавил Перепелкин.

Группами Центра гуманитарного реагирования, во взаимодействии с Международным Комитетом Красного Креста, с привлечением представителей азербайджанской и армянской сторон, продолжается поиск тел погибших военнослужащих в Гадрутском, Джебраильском и Физулинском районах.

По словам Перепелкина, с 3 февраля, силами медицинских отрядов особого назначения, начат второй этап вакцинации личного состава миротворческого контингента вторым компонентом вакцины «Спутник V».