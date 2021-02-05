Армия Быстро, но метко: алтайские и кемеровские минометчики приступили к отбору на АрМИ Тимур Шерзад Мишени расположены на расстоянии до полутора километров. Поражают их как в дневное, так и ночное время. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Кемеровской области и Алтайском крае стартовал отбор участников одного из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр - «Мастера артогня». Военнослужащие должны поразить цель из автоматов и ручных гранатометов, а также при помощи минометных комплексов «Сани». Мишени расположены на расстоянии до полутора километров. Поражают их как в дневное, так и ночное время. В этом году финальные состязания в рамках АрМИ начнутся в августе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика