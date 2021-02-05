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На скорости 500 км/ч: Су-30СМ и Су-24М дозаправились в воздухе над Калининградской областью

Андрей Аркадьев
16:12 05.02.2021
К отработке сложного элемента привлечено более десяти самолетов.
На скорости 500 км/ч: Су-30СМ и Су-24М дозаправились в воздухе над Калининградской областью
© Фото: Минобороны России
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Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М выполнили дозаправку в воздухе. Топливо брали от авиационного танкера Ил-78 в небе над Калининградской областью, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Дозаправка проводилась в темное время суток как одиночно, так и в составе пары. К отработке сложного элемента привлечено более десяти самолетов.

Дозаправка в воздухе - один из самых сложных видов летной подготовки. К ней допускаются летчики 1-го и 2-го классов, налет которых составляет более 400 часов. Первые восемь-десять стыковок выполняются с инструкторами, далее три-четыре вылета самостоятельно.

На высоте от 2000 до 5000 метров и при скорости 500-600 километров в час летчик должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров и выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю до полной заправки. В ночное время дозаправка выполняется с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности, что позволило добиться достаточно высоких скоростных и взлетно-посадочных характеристик. Су-24 стал первым в СССР всепогодным самолетом.

Самолет применялся в афганской и чеченской войнах, наносил удары по террористам в Сирии. Всего за время производства с 1971 по 1993 год было построено порядка 1 400 Су-24.

Модификация Су-24М получила новую прицельно-навигационную систему ПНС-24М «Тигр», благодаря чему самолет способен в автоматическом и полуавтоматическом режиме совершать полет с огибанием рельефа местности на высоте от 50 метров.

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