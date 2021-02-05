Прыжки на бронетехнике: в ЗВО отточили навыки экстремального вождения танков и БМП

В Подмосковье прошли занятия мехводов Кантемировской танковой дивизии. Повесткой дня стало экстремальное вождение Т-80У и БМП-2. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Механики-водители пронеслись со скоростью более 40 километров в час по специально оборудованной как искусственными, так и естественными препятствиями, трассе.

В процессе заезда как танки, так и БМП подпрыгивали на высоту в о,3 метра. Стоит заметить, что это потребовало слаженности экипажей, но вознаграждением за это стал рост мастерства.

Экстремальным вождением занималось более семи десятков военнослужащих, которые задействовали около трех десятков единиц техники.