Под покровом ночи: экипажи БМП-2 и Т-72 уничтожили бронетехнику «врага» в Подмосковье

Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72 Таманской дивизии провели ночные боевые стрельбы во время учений на подмосковном полигоне Алабино, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

На тренировке военнослужащие отработали поражение мишеней, имитирующих боевую технику условного противника. Также механики-водители на танкодроме преодолели препятствия и выполнили нормативы по технической подготовке. К стрельбе привлекалось более 50 единиц техники.

В ходе учений военнослужащие Таманской дивизии выполнят комплекс нормативов по специальной, тактической, физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное отличие от БМП-1 состоит в более крупной башне и оснащении другим комплексом вооружения. Экипаж машины состоит из трех человек - механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия.

Т-72 разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.