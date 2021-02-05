Теперь тут безопасно: за последнюю неделю российские саперы очистили 13 гектар сирийской территории
В процессе этого было обнаружено и уничтожено свыше 70 взрывоопасных предметов.
© Фото: Министерство обороны России
Российские военнослужащие в Сирии очистили от взрывоопасных предметов 13 гектар сирийской территории - и это только за последнюю неделю. Об этом в своей инфографике сообщает газета «Красная Звезда».
За этот же период отремонтировано два километра дорог, проложено более трех километров линий электропередач, восстановлено 4 жилых дома.
Кроме того, в процессе очистки территории российские военные обнаружили и уничтожили свыше 70 взрывоопасных предметов.