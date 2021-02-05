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Решать нестандартные задачи: под Ульяновском стартовала подготовка десантников «нового типа»

Тимур Шерзад
Россина Бодрова
11:41 05.02.2021
Батальоны работают в единой связке, задействуя все средства для усиления тактических действий. Минометные расчеты прикрывают боевые машины десанта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На расстоянии нескольких километров обнаружены незаконные вооруженные формирования - минометный расчет в боеготовности. Вражеский объект зафиксирован с воздуха - его точную позицию передают новейшие беспилотники.

На Западе «Орланы» называют частью ударного комплекса. Он действительно может заглушить радиочастоты вражеского беспилотника, но основная его задача - разведка. Камера рисует подробную трехмерную карту местности - вся информация о противнике с высоты птичьего полета.

Координаты мгновенно получены командиром взвода. Затем, с математической точностью, данные на приборе управления огнем превращаются в целеуказания.

И это только начало импровизированного боя. Дымовые шашки, холостые патроны - все для имитации обстановки реального театра военных действий.

Сейчас отрабатывается сценарий, когда десантники обнаруживают вражескую разведывательную группу. Главная задача уничтожить объект и тем самым выиграть преимущество. 

Это учение - часть трехлетнего эксперимента по подготовке десантников «нового типа». Подразделения отрабатывают навыки не по привычным стандартам.

«Создается тактическая обстановка, которая наращивается, десантникам приходится решать нестандартные задачи, проявлять творчество, инициативу и командовать не только своим подразделением, а организовывать взаимодействие между подразделениями артиллерии и армейской авиации», - прокомментировал Сергей Непомнящих, командир штурмового батальона гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Батальоны работают в единой связке, задействуя все средства для усиления тактических действий. Минометные расчеты прикрывают боевые машины десанта.

БМД 4-го поколения еще более автоматизирована, чем раньше. Внутри тепловизор, дальномер. Ну, а самое главное - 100-миллиметровая пушка, дальность поражения - до семи тысяч метров.

Двести человек личного состава и двадцать единиц техники - учебный сценарий меняется на ходу, тем самым приближая его участников к условиям реального боя.

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