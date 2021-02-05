Армия В Ростове-на-Дону началась вакцинация участников Парада Победы Андрей Аркадьев Виталий Никулин Первыми были привиты военнослужащие роты почетного караула ЮВО. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Вакцинация военнослужащих, которые будут принимать участие в торжественных мероприятиях Парада Победы, стартовала в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Военнослужащим знаменной группы роты почетного караула ЮВО первымм сделали прививку от коронавируса отечественным препаратом «Спутник-V». Они возглавят строй Парада Победы на Юге России. Прививки делаются добровольно, исключительно с письменного согласия вакцинируемых. Перед началом процедуры военнослужащие проходят медосмотр, им измеряют температуру. После введения вакцины медики контролируют состояние привитых. В настоящее время более 23 тысяч военнослужащих ЮВО получили прививки против COVID-19. Вакцина двухкомпонентная, вводится с интервалом в три недели. Оба компонента получили порядка семи тысяч военнослужащих и медиков, первый - около 16 тысяч военнослужащих. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика