Скончался экс-главком ВМФ России адмирал Высоцкий

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий ушел из жизни сегодня, 5 февраля. Об этом сообщил «Звезде» руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Был главкомом ВМФ РФ с сентября 2007 года по май 2012 года. До этого был командующим Северным флотом (2005-2007) и первым заместителем командующего Балтийским флотом (2004-2005). Участник операции по спасению подводной лодки К-141 «Курск». Награжден орденами и медалями.

Высоцкий родился 18 августа 1954 года в Львовской области. Окончил Нахимовское училище в Ленинграде. В 1976 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище в Севастополе, в 1982 году - Высшие специальные офицерские классы ВМФ.