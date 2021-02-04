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«Бал» бьет без промаха: расчеты ракетного комплекса «уничтожили» вражеский корабль в Крыму с первой попытки

Виктория Косогляденко
07:52 04.02.2021
Умное и высокоточное оружие, которым оснащен береговой ракетный комплекс, способно огибать рельеф и преодолевать любые преграды на пути к цели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Всю мощь береговых войск Черноморского флота продемонстрировал противокорабельный ракетный комплекс «Бал». Комплекс способен потопить любую надводную цель за десятки километров. Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко увидела своими глазами, как расчеты на полигоне в Крыму уничтожили условный вражеский корабль с первой попытки.

Если совместить скоростное ралли и езду по бездорожью, то «Бал» должен успеть туда, куда проехать сможет далеко не каждый. Расчеты ракетных комплексов должны быстро менять свои позиции и добраться в любую точку полуострова даже по бездорожью.

Самую выгодную точку для нанесения удара военнослужащие выбирают еще в движении. Разворачивают и приводят установки в боевое положение - за считанные минуты. В каждом контейнере комплекса находится по одной ракете, маршрут которых пролегает по заданным координатам, а траектория полета определяется в зависимости от ситуации. Умное высокоточное оружие способно обогнуть любой рельеф местности и преодолеть любые преграды на пути к цели.

Ракета улетает со стартовой площадки и отделяется от пускового контейнера в окружении дыма и копоти, улетая за десятки миль от берега. Куда попадет «Бал» - известно заранее. В зоне его поражения - специальный плавучий щит, который является мишенью для ракеты и устанавливается на закрытом морском полигоне. Именно по нему бьют и ракеты, и артиллерия, и авиация. Но щит, по которому целятся, всегда остается за кадром. О том, что ракета поразила мишень, всегда можно проследить по следам от попаданий, которые заметны на каждом шагу.

Вот и в этот раз поразить условного противника удалось с одной попытки. После чего береговые ракетные комплексы заступили на усиление в охрану побережья.

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