Воздушный контроль: миротворцы РФ используют беспилотники для наблюдения в Карабахе

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе контролируют новейшие беспилотники. Российские миротворцы используют для этих целей дроны «Орлан-10» и «Форпост». Мониторинг бойцы проводят в рамках работы совместного Российско-турецкого центра.

Изображение с беспилотных аппаратов поступает непрерывно. В командном пункте дежурные силы отслеживают перемещение техники и личного состава, в том числе на линии соприкосновения. Совместный центр по контролю за прекращением огня развернули в Азербайджане по итогам прошлогодних договоренностей между Москвой и Анкарой.

Ранее военнослужащие российского миротворческого континента на 27 наблюдательных постах подтвердили соблюдение режима прекращения огня по всей линии соприкосновения. Все посты оборудованы фортификационными сооружениями, предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков.