Разминирование и штурм: в Удмуртии прошли учения военных инженеров

В Удмуртии военные инженеры Центрального военного округа отработали эпизод боя со штурмом заминированного дома. Для уничтожения условного противника были привлечены инженерно-штурмовые подразделения.

Под прикрытием бронетранспортера БТР-82А военнослужащие выдвинулись к дому, разминировав по дороге несколько фугасов. Передовое охранение подавило огневые точки условного противника и обезвредило установленные минные растяжки. Проникнув в здание под прикрытием дымов, инженеры «обезвредили» и «захватили боевиков».

Также инженеры отработали поиск взрывоопасных предметов с собаками, устройство минно-взрывных заграждений и отражение нападения диверсионно-разведывательных групп. Всего в учениях были задействованы более 500 военных.