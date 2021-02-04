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Артиллеристы ЗВО уничтожили «противника» из гаубиц «Мста-С» в Подмосковье: видео

Светлана Головина
05:00 04.02.2021
К занятиям с боевой стрельбой были привлечены почти 100 военнослужащих и задействовано около 20 единиц техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне Алабино артиллеристы гвардейской танковой армии Западного военного округа «уничтожили» колонну военной техники условного противника из самоходных гаубиц «Мста-С».

Согласно легенде, расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами обнаружили механизированную колонну «противника», которая состояла из более чем 20 единиц легкобронированной техники. Полученные разведывательные данные были переданы на командный пункт по каналам связи.

Для уничтожения «противника» военными были задействованы модернизированные 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С». После получения координат целей артиллеристы выполнили стрельбы осколочно-фугасными снарядами на дальности до 20 километров.

Всего к занятиям с боевой стрельбой были привлечены почти 100 военнослужащих и задействовано около 20 единиц военной техники.

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