Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Под звуки выстрелов и военного оркестра: в Сирии открыли бронзовый бюст погибшему летчику Роману Филипову

Светлана Головина
Алексей Алексеев
03:00 04.02.2021
Памятник был установлен на российской военной авиабазе Хмеймим.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Сирии на российской военной авиабазе Хмеймим открыли памятник летчику Роману Филипову, погибшему в бою с террористами после того, как его самолет был сбит в провинции Идлиб. Бронзовый бюст майора, которому посмертно присвоено звание Героя России, создал скульптор Михаил Сердюков.

Самолет Филипова сбили в провинции Идлиб из переносного зенитного, комплекса. Летчик успел передать на базу, что теряет высоту и больше не выходил на связь.

Его подвиг задокументировали боевики, снимавшие происходящее на телефон. На кадрах, которые облетели весь мир, слышно, как майор после того, как закончились патроны произносит свои последние слова - «это вам за пацанов» и подрывает себя и врагов гранатой.

Отвоевать у боевиков территорию, где погиб герой удалось спустя два года. На месте, где Филипов принял свой последний бой установили мемориальную доску.

Бронзовый бюст Роману Филипову установили рядом с памятником вертолетчику Ряфагатю Хабибуллину, который остановил прорыв боевиков под Пальмирой, но сам был сбит и погиб.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:06 В стране и мире
Самолет из Хабаровска совершил экстренную посадку на Сахалине
02:07 В стране и мире
Видео
На складе в Красноярске найдены тела погибших пожарных
01:33 В стране и мире
На Украине сообщили о критической ситуации с запасами угля на ТЭС
00:25 Армия
На российской авиабазе Хмеймим открыли памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову
23:47 В стране и мире
Видео
Десятки пожарных и остановка движения: на фиолетовом участке метро в Москве произошло замыкание
Популярное
Популярное
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
Эксперт рассказал, как вести себя при встрече с белым медведем
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Видео
Оседлать «Крокодила»: молодые летчики ЦВО отработали полеты на Ми-24
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.