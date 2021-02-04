Под звуки выстрелов и военного оркестра: в Сирии открыли бронзовый бюст погибшему летчику Роману Филипову

В Сирии на российской военной авиабазе Хмеймим открыли памятник летчику Роману Филипову, погибшему в бою с террористами после того, как его самолет был сбит в провинции Идлиб. Бронзовый бюст майора, которому посмертно присвоено звание Героя России, создал скульптор Михаил Сердюков.

Самолет Филипова сбили в провинции Идлиб из переносного зенитного, комплекса. Летчик успел передать на базу, что теряет высоту и больше не выходил на связь.

Его подвиг задокументировали боевики, снимавшие происходящее на телефон. На кадрах, которые облетели весь мир, слышно, как майор после того, как закончились патроны произносит свои последние слова - «это вам за пацанов» и подрывает себя и врагов гранатой.

Отвоевать у боевиков территорию, где погиб герой удалось спустя два года. На месте, где Филипов принял свой последний бой установили мемориальную доску.

Бронзовый бюст Роману Филипову установили рядом с памятником вертолетчику Ряфагатю Хабибуллину, который остановил прорыв боевиков под Пальмирой, но сам был сбит и погиб.