Мотострелки Северного флота провели контрольные стрельбы на «арктических» танках

Военнослужащие танкового батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота провели контрольные стрельбы на полигоне в Мурманской области. Танкисты отработали ведение огня из 125-мм танковой пушки штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим различные наземные цели: танки, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомет.

Огонь по мишеням проводился во время движения на расстоянии до 2000 метров. Также была отработана стрельба из крупнокалиберного пулемета «Корд» по наземным и воздушным целям. Каждому экипажу выдавали по три штатных артиллерийских выстрела, а также 35 патронов к спаренному пулемету.

В ходе стрельб танковые экипажи отработали нормативы по загрузке боеприпасов, переводу боевых машин из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатных пулеметов ПКТ и «Корд».

Особое внимание было уделено слаженности действий экипажей «арктических» танков Т-80БВМ. Свое название они получили за счет того, что оснащены газотурбинным двигателем, адаптированным для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера и Арктики. Т-80БВМ обладает высокими эксплуатационными и боевыми характеристиками и имеет современное вооружение. На эти машины танковый батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота был полностью перевооружен в 2019 году.

Всего в занятиях по огневой подготовке приняли участие более 80 военнослужащих и свыше десяти единиц «арктических» танков.