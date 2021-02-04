Бок о бок: танкисты ЮВО показали, как пристреливают орудие Т-72

Танкисты мотострелковой дивизии Южного военного округа начали поэтапную подготовку к конкурсу АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Военнослужащие прибыли на полигон Тарское и приступили к выверке прицелов и приведению вооружения к бою.

На полигоне специально для стрельбы из танков была подготовлена мишенная обстановка и огневые рубежи, а также оборудован полевой лагерь для размещения танкистов. Подготовка экипажей проводится в рамках плановой боевой учебы танковых подразделений.

Также военнослужащие пройдут практические занятия по вождению техники с преодолением препятствий в виде воронок, траншей, рвов, колейных мостов, минно-взрывных заграждений на различных трассах. После завершения тренировок по вождению экипажи танков приступят к выполнению огневых задач штатным артиллерийским снарядом и крупнокалиберным пулеметом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки и низколетящие вертолеты условного противника.

Кроме того, военнослужащие будут готовиться и к спортивному этапу соревнований, где предусмотрены бег и перенос ящиков с боеприпасами, преодоление лабиринтов, колодцев, «рукоходов» и водных преград, а также метание гранат. Участники, продемонстрировавшие лучшие результаты, отправятся представлять ЮВО на всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2021, который пройдет с 15 по 30 мая текущего года в Челябинской области.