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У границ РФ за неделю зафиксировали 33 иностранных самолета-разведчика

Анна Берестовая
00:00 05.02.2021
Нарушений воздушного пространства страны допущено не было.
У границ РФ за неделю зафиксировали 33 иностранных самолета-разведчика
© Фото: Минобороны РФ
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За минувшую неделю у воздушных границ России было замечено 33 иностранных разведывательных самолета. Такую информацию представляет газета «Красная Звезда».

Также вблизи государственных границ РФ зарегистрировали присутствие восьми беспилотных летательных аппаратов.

© «Красная звезда».

За указанный период времени нарушений воздушного пространства страны допущено не было. Российская авиация поднималась для перехвата иностранного самолета один раз.

Ранее «Звезда» продемонстрировала уникальные кадры совместного полета стратегических транспортных самолетов Ан-124. Шесть воздушных гигантов поднялись воздух и двигались единым строем при сложных погодных условиях.

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