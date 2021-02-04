В Михайловской военной артиллерийской академии приступили к вакцинации курсантов и слушателей от новой коронавирусной инфекции. В академию поступило достаточное количество доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»). Препарат был доставлен в ВУЗ с соблюдением всех условий транспортировки.

Первыми участниками вакцинации, после углубленного медицинского обследования, стали курсанты и слушатели парадных расчетов и салютного дивизиона, которые примут участие в военном параде 9 мая в Санкт-Петербурге. По истечении 21 дня с момента вакцинации первым компонентом, личному составу будет введен второй компонент.

Вакцинацию первым и вторым компонентом военнослужащих, которые пройдут в составе пеших колонн, планируется завершить до 1 марта текущего года. Это позволит выработать иммунитет к началу тренировок военного парада в составе гарнизона.

Кроме того, в академии завершается вакцинация вторым компонентом вакцины офицеров и профессорско-преподавательского состава. После ввода вакцины в течение получаса все военнослужащие и гражданский персонал находятся под контролем врачей.