Огонь с флангов: экипажи Т-72 уничтожили бронетехнику «противника» в Ростовской области

На полигоне Кадамовский под Новочеркасском танковые экипажи выполнили упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3. Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников проверил организацию занятий.

Стрельба велась по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника, на дальности от 800 до 1 700 метров. Кроме того, танкисты отработали практику фланговой стрельбы и поражение целей в системе разведывательно-огневого комплекса из закрытых огневых позиций на дальности до шести километров.

Боевая стрельба из танковых орудий в общевойсковом соединении проводится в рамках двусторонних ротных тактических учений (РТУ).

«В результате двусторонних РТУ во всех мотострелковых и танковых соединениях и воинских частях округа будет отработан порядок управления в системе разведывательно-огневых комплексов, получат практику передовые авиационные наводчики, а также будет отработано взаимодействие приданных разнородных подразделений по противодействию беспилотным летательным аппаратам», - отметил генерал армии Александр Дворников.

Всего в течение месяца в войсках ЮВО спланировано провести около 100 двусторонних РТУ.