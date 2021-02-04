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Огонь с флангов: экипажи Т-72 уничтожили бронетехнику «противника» в Ростовской области

Андрей Аркадьев
17:13 04.02.2021
Стрельба велась по мишеням на дальности от 800 до 1 700 метров.
Огонь с флангов: экипажи Т-72 уничтожили бронетехнику «противника» в Ростовской области
© Фото: Минобороны России
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На полигоне Кадамовский под Новочеркасском танковые экипажи выполнили упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3. Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников проверил организацию занятий.

Стрельба велась по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника, на дальности от 800 до 1 700 метров. Кроме того, танкисты отработали практику фланговой стрельбы и поражение целей в системе разведывательно-огневого комплекса из закрытых огневых позиций на дальности до шести километров.

Боевая стрельба из танковых орудий в общевойсковом соединении проводится в рамках двусторонних ротных тактических учений (РТУ).

«В результате двусторонних РТУ во всех мотострелковых и танковых соединениях и воинских частях округа будет отработан порядок управления в системе разведывательно-огневых комплексов, получат практику передовые авиационные наводчики, а также будет отработано взаимодействие приданных разнородных подразделений по противодействию беспилотным летательным аппаратам», - отметил генерал армии Александр Дворников.

Всего в течение месяца в войсках ЮВО спланировано провести около 100 двусторонних РТУ.

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