Минобороны РФ опровергло заявление о нарушении самолетом Ил-76 воздушного пространства Эстонии

В Министерстве обороны Российской Федерации опровергли информацию распространяемую главным штабом сил самообороны Эстонии о якобы нарушении российским военно-транспортным самолетом Ил-76 воздушного пространства Эстонии.

«Третьего февраля экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером», - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что экипаж самолета находился в постоянной связи с эстонскими диспетчерами, которые ни в день полета ни в последующие сутки никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли.

Полет осуществлялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в военном ведомстве.