«Триумфы» отразили массированный ракетно-авиационный «удар» под Петербургом

Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» провели учения в новом позиционном районе в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Боевые расчеты совершили марш на учебную позицию, преодолевая участки пересеченной местности, выполнили комплекс мероприятий по маскировке специальной техники, а также отразили атаки разведывательно-диверсионных групп условного противника», - говорится в сообщении.

После прибытия на новую позицию расчеты заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных и государственных объектов, а также провели тренировки, в ходе которых «отразили» массированные ракетные авиационные удары условного противника, выполнив электронные пуски зенитных управляемых ракет.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.