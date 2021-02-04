Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Триумфы» отразили массированный ракетно-авиационный «удар» под Петербургом

Андрей Аркадьев
14:19 04.02.2021
Расчеты совершили марш на учебную позицию, преодолевая участки пересеченной местности, выполнили комплекс мероприятий по маскировке специальной техники, а также отразили атаки диверсантов.
«Триумфы» отразили массированный ракетно-авиационный «удар» под Петербургом
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» провели учения в новом позиционном районе в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Боевые расчеты совершили марш на учебную позицию, преодолевая участки пересеченной местности, выполнили комплекс мероприятий по маскировке специальной техники, а также отразили атаки разведывательно-диверсионных групп условного противника», - говорится в сообщении.

После прибытия на новую позицию расчеты заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных и государственных объектов, а также провели тренировки, в ходе которых «отразили» массированные ракетные авиационные удары условного противника, выполнив электронные пуски зенитных управляемых ракет.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:07 В стране и мире
Первая партия вакцины «Спутник V» летит в Иран
13:42 Вопросы истории
Видео
Нарышкин рассказал о потерях мирного населения СССР в Великой Отечественной войне
12:23 Спорт
Видео
Александр Дюков единогласно переизбран на пост президента Российского футбольного союза
12:58 В стране и мире
Медведчук объяснил намерение инициировать импичмент Зеленского
11:07 В стране и мире
Видео
Москвичам порекомендовали запастись теплыми вещами и готовиться к «адскому холоду»
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Врачи объяснили, как распознать заражение коронавирусом по ногам
Рядом с Землей обнаружили скопление таинственного вещества
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
«Котлета из пробирки»: врач рассказала, кому вредно употребление альтернативного мяса
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.