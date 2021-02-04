Минобороны построит новый госпиталь в Казани

Министерство обороны России построит в Казани новый военный госпиталь на полторы сотни койко-мест.

Будущую строительную площадку уже посетили специалисты Военно-строительного комплекса. Из возглавил замглавы Минобороны Тимур Иванов.

Сейчас проектные организации Минобороны уже создали эскизы и проектные решения будущего здания. Уже есть план поэтапного строительства главного и инфекционного корпусов, а также обеспечивающей инфраструктуры. Площадь застройки превысит 12,5 тысяч квадратных метров.

Когда госпиталь будет построен, он будет оказывать высокотехнологичную медпомощь не только военнослужащим, их семьям и военным пенсионерам, но и гражданским.