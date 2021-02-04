Зенитчики «уничтожили» авиацию противника на юге России: кадры учений

Зенитчики уничтожили авиацию условного противника во время учений на Кубани и Северном Кавказе, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Военнослужащие обнаружили и захватили воздушные цели условного противника, задействовав системы противовоздушной обороны на постах боевого дежурства, и успешно отразили условный массированный ракетно-авиационный удар», - говорится в сообщении.

Экипажи самолетов оказали поддержку в воздушном бою.

Всего в учениях приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2», «Тор-М2У», «Стрела-10», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», зенитные установки ЗУ-23-2.

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Многофункциональный высокомобильный ЗРК средней дальности 9К317 «Бук-М2» (по кодификации НАТО - SA-17 Grizzly («Гризли») предназначен для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других аэродинамических летательных аппаратов.

«Стрела-10» - зенитно-ракетный комплекс, разработанный в СССР в середине 70-х годов. Основной его задачей является поражение воздушных объектов противника на малых высотах. Разрабатывался для прикрытия танковых и механизированных подразделений на марше и непосредственно на поле боя.