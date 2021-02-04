Вакцинация курсантов Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова стартовала в Севастополе

В Севастополе началась вакцинация курсантов Черноморского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) имени П.С. Нахимова.

Накануне Черноморскому флоту была доставлена очередная партия двухкомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанной центром Гамалеи совместно с Минобороны России. В целях поддержания здоровья военнослужащих во всех образовательных организациях Министерства обороны РФ была организована вакцинация курсантов.

Вакцинация проходит в добровольном порядке. Перед началом вакцинации курсанты проходят медицинское обследование на наличие противопоказаний и фактическое самочувствие. После прививки от COVID-19 все курсанты находятся под медицинским наблюдением. Через 21 день после вакцинации первым компонентом начнется второй этап вакцинации.