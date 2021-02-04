«Русские витязи» показали, как происходит дозаправка в воздухе в небе Липецкой области

Экипажи Лицецкого авиацентра ВКС и пилотажная группа «Русские витязи» отработали дозаправку самолетов в воздухе.

Тренировки проходили на истребителях Су-35С и Су-30СМ, а также бомбардировщиках Су-34 и Су-24М. Дозаправка - один из самых сложных элементов. Ее отрабатывали как в паре, так и в одиночном порядке.

Самолеты дозаправляли в воздухе как в днем, так и ночью на высотах от пяти до шести километров при помощи воздушных танкеров Ил-78. Расстояние между самолетами сокращалось до менее чем двадцатиметровой величины.

Ночную дозаправку отмечало использование дополнительного освещения - как на воздушном танкере, так и на заправляемых самолетах.



