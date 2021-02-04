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«Русские витязи» показали, как происходит дозаправка в воздухе в небе Липецкой области

Тимур Шерзад
10:25 04.02.2021
Тренировки проходили на истребителях Су-35С и Су-30СМ, а также бомбардировщиках Су-34 и Су-24М.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипажи Лицецкого авиацентра ВКС и пилотажная группа «Русские витязи» отработали дозаправку самолетов в воздухе. 

Тренировки проходили на истребителях Су-35С и Су-30СМ, а также бомбардировщиках Су-34 и Су-24М. Дозаправка - один из самых сложных элементов. Ее отрабатывали как в паре, так и в одиночном порядке. 

Самолеты дозаправляли в воздухе как в днем, так и ночью на высотах от пяти до шести километров при помощи воздушных танкеров Ил-78. Расстояние между самолетами сокращалось до менее чем двадцатиметровой величины. 

Ночную дозаправку отмечало использование дополнительного освещения - как на воздушном танкере, так и на заправляемых самолетах. 


 

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