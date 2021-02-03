Российские миротворцы в Карабахе отработали вождение БТР на танкодроме

Российские БТР преодолевают препятствия на полигоне «Степанакерт».

Миротворцы проводят занятия по боевой подготовке практически ежедневно, несмотря на круглосуточное дежурство на наблюдательных постах. В этот раз экипажи бронетранспортеров отработали вождение на танкодроме, а также выполнили контрольные стрельбы по одиночным и групповым целям из штатного вооружения - автоматических пушек и спаренных пулеметов.

Ранее российские саперы очистили от неразорвавшихся боеприпасов более 850 гектаров территории в Нагорном Карабахе. С начала миротворческой операции инженерные подразделения очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 859,3 гектаров территории, 245,8 километров дорог, 962 домостроения, в том числе 27 социально значимых объектов. Обезвредить удалось около 24 тысяч взрывоопасных предметов.