Армия Более 200 преподавателей филиала академии РВСН привились от COVID-19 вторым компонентом Светлана Головина Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В филиале Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове вакцинацию проходит профессорско-преподавательский состав. Более 200 преподавателей уже привились вторым компонентом препарата. Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела. После завершения вакцинации каждому участнику будет оформлен специальный сертификат о получении профилактической прививки против коронавируса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика