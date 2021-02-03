Более 200 преподавателей филиала академии РВСН привились от COVID-19 вторым компонентом
Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В филиале Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове вакцинацию проходит профессорско-преподавательский состав. Более 200 преподавателей уже привились вторым компонентом препарата.
Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела.
После завершения вакцинации каждому участнику будет оформлен специальный сертификат о получении профилактической прививки против коронавируса.