Безопасность прежде всего: в Каспийской флотилии отработали укладку парашютов

Военнослужащие десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии ЮВО завершили подготовку к прыжкам с парашютной системой Д-10. В рамках нее они выполнили укладку парашютной системы и отработали элементы приземления на тренажерах.

Контроль укладки системы Д-10 осуществлялся командирами подразделений, а также инструкторами и офицером воздушно-десантной службы. Всего на ВДК было задействовано более 150 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл.

Десантная парашютная система Д-10 предназначена для учебно-тренировочных и боевых прыжков из военно-транспортных самолетов Ан-22, Ил-76, Ан-26, и вертолетов Ми-6 и Ми-8, выполняемых с полным вооружением и снаряжением или без него при общей полетной массе парашютиста 140 килограммов.