От благодарных потомков: новороссийские десантники поздравили ветерана ВОВ с годовщиной высадки на Малую Землю

Десантники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения поздравили ветерана Великой Отечественной войны Веру Пикину с 78-й годовщиной высадки на Малую Землю.

Вера Гавриловна в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года в должности медицинской сестры, находясь в составе Военно-морского госпиталя № 3, принимала участие в тех героических событиях. Она оказывала помощь раненым героям-малоземельцам и помогала возвращать их с Малой Земли в тыл наших войск на судах Черноморского флота.

На фронт Вера Пикина ушла добровольно в сентябре 1942 года в возрасте 16 лет. За мужество и отвагу, проявленные в боях за Новороссийск, она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За оборону Кавказа», «За освобождение Кубани» и многими другими наградами.

Десантники вручили цветы и памятные подарки. Военный оркестр гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка исполнил песни военных лет. Вокально-инструментальный ансамбль соединения «Синева» исполнил для Пикиной знаменитую песню собственного сочинения «Бескозырка».

Малая земля - каменистый клочок черноморского берега площадью 27 квадратных километров, ставший символом храбрости и стойкости защитников Отечества и неотъемлемой частью боевой славы города-героя Новороссийска.