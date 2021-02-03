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Оседлать «Крокодила»: молодые летчики ЦВО отработали полеты на Ми-24

Светлана Головина
03:00 03.02.2021
Экипажи выполнили задания в простых метеоусловиях днем: взлет, висение, вертикальное снижение, облет маршрутов над аэродромом и приземление.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Молодые летчики армейской авиации Центрального военного округа в ходе программы по освоению ударных вертолетов Ми-24П «Крокодил» и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1 выполнили полеты над безориентирной, заснеженной местностью на аэродроме в Свердловской области.

Экипажи отработали полетные задания в простых метеоусловиях днем: взлет, висение, вертикальное снижение, облет маршрутов над аэродромом и приземление.

Молодые лейтенанты выполнили пилотирование боевых машин под руководством опытных летчиков-инструкторов - военных летчиков 1 класса. Под их руководством во время полета над аэродромом летчики запоминают расположение ориентиров и наземных объектов.

Самым сложным элементом подготовки является посадка. При выполнении вертикального снижения и посадки, необходимо правильно рассчитать скорость подлета, направление, силу ветра, удерживать машину в воздухе на небольшой высоте и производить плавное снижение до контакта с посадочной площадкой.

Помимо этого, пилоты учатся навигации, авиационной разведке и ориентированию на местности в зимних условиях.

Всего было задействовано шесть вертолетов Ми-8МВТ5-1, пять вертолетов Ми-24П «Крокодил», около 10 единиц техники наземного обеспечения, а также более 150 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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